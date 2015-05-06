تأجيل محاكمة المتهمين بحرق نقطة البراجيل إلى 3 يوليو

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى اليوم، برئاسة المستشار جمال عبد الإله، محاكمة القيادى الإخوانى محمود عامر و61 آخرين فى اتهامهم بحرق نقطة شرطة البراجيل، واقتحام قسم أوسيم عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة فى أغسطس 2013 إلى جلسة 3 يوليو للاطلاع.

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين محمد منيع وأحمد أبازيد وسكرتارية كل من صلاح مصطفى، ومحمد عبد العزيز وشريف على، وبحضور هيثم البيومى وكيل أول نيابة أوسيم .

كان المستشار أحمد البقلى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة أحال القيادى الإخوانى محمود عامر عضو مجلس الشعب السابق وآخرين، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بحرق نقطة شرطة البراجيل، بعد أن وجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية والتحريض على القتل مما تسبب فى مقتل مجند ومحاولة اقتحام قسم شرطة أوسيم والشروع فى القتل، بالإضافة إلى تهمة إمداد جماعات قتالية بالسلاح.