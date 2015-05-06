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وزارة العمل السعودية تبدأ إجراءات تصحيح أوضاع اليمنيين غير النظاميين

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وزارة العمل السعودية تبدأ إجراءات تصحيح أوضاع اليمنيين غير النظاميين وزارة العمل السعودية تبدأ إجراءات تصحيح أوضاع اليمنيين غير النظاميين
تبدأ وزارة العمل يوم الأحد القادم فى إجراءات تصحيح أوضاع المقيمين اليمنيين غير النظاميين بالمملكة وذلك انفاذ للامر الملكى.

وقال المتحدث الإعلامى لوزارة العمل السعودية، تيسير المفرج فى تصريحات اليوم، أنه سيتم البدء بتصحيح أوضاع الأشقاء من أبناء اليمن المقيمين فى المملكة بطريقة غير نظامية من خلال بوابة "أجير" الالكترونية اعتبارا من يوم الأحد المقبل بعد حصولهم على تأشيرة زيارة من المديرية العامة للجوازات.

وأوضح المفرج أن القواعد والاجراءات الخاصة بالأمر الملكى السعودى بتصحيح أوضاع اليمنيين التى اقتصرت على الأشخاص المتواجدين بطرق غير مشروعة من لم يصدر لهم إقامة نظامية، بمنحهم تأشيرة زيارة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد والسماح لمن يرغب العمل بالعمل لدى الأفراد أو المنشآت بما يتوافق مع أنظمة وزارة العمل.
>وألزمت الضوابط والقواعد حضور المستفيد شخصيا للجوازات السعودية بعد تعبئة النموذج (النموذج موجود لدى الجوازات ومتوفر عبر موقعها)، إلى جانب حضور المستضيف سواء كان مواطن أو مقيم أو وكيل شرعى ينوب عنه للجوازات لاستكمال الاجراءات، بالإضافة إلى اجتياز الفحص الطبى الخاص بنظام الإقامة.

وقال المفرج "إن هناك عدة خطوات يجب اتباعها للراغبين بالعمل من المستفيدين من "الأمر السامي" يأتى فى مقدمتها موافقة خطية من المستضيف بالسماح له بالعمل لدى الغير، ثم تقوم المنشأة أو الفرد المستفيد من خدمات العامل بالدخول على بوابة "أجير" وإصدار اشعار مع التعهد والإقرار بوجود موافقة خطية من المستضيف ووجود عقد عمل مع العامل، كما يشترط أن يكون صاحب العمل والمستضيف متحقق فى نظام أبشر".

وكانت المديرية العامة السعودية للجوازات قد أعلنت عن تخصيص 46 موقعا فى المملكة لاستقبال المستفيدين، وبالإضافة إلى توفير ممثل للسفارة اليمنية فى كل موقع لاستكمال الأعمال التى تخص السفارة اليمنية، والتسهيل على المستفيدين من خلال تنفيذ جميع الإجراءات فى موقع واحد.
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مصر 365

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