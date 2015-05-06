عمر البشير يدعو رئيس دولة الإمارات لحضور مراسم تنصيبه رئيسًا للسودان

تلقى رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، دعوة من الرئيس السودانى عمر البشير لحضور مراسم تنصيبه رئيسا للجمهورية فى أعقاب إعادة انتخابه، والمزمع اقامتها فى العاصمة السودانية الخرطوم.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الدعوة جاءت خلال استقبال الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة اليوم لفريق طه عثمان الحسين وزير دولة المبعوث الخاص للرئيس السودانى فى قصر الشاطئ.

وجرى خلال اللقاء بحث مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها فى مختلف المجالات.

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