ارتفاع ضغط الدم عند الشباب

أرسل إلينا قارئ يبلغ من العمر 27 عاما، يقول أنا أتمتع بصحة جيدة طوال هذه السنوات، رغم زيادة وزنى فى الآونة الأخيرة فطولى 170، ووزنى حوالى 110 كيلو، بدا الأمر جينما شعرت ببعض الصداع فقمت بقياس الضغط فكان مرتفعا حوالى 160 /100 فطلب منى الدكتور المعالج بعض الفحوصات وكانت نسبتها جميعها طبيعية ما عدا نسبة الدهون الثلاثية كانت مرتفعة جدا 285 تقريبا، قمت بالحصول على دواء لتخفيضها وبعض أدوية الضغط والآن الدهون الثلاثية مستواها طبيعى لكن الضغط ما زال فى علو.

والسؤال هنا هل أظل أتناول أقراص الضغط مدى الحياة، وهل فيها أى ضرر على الجسم، وهل هناك أمل فى الشفاء مع ممارسة الرياضة وتخفيف الوزن والأكلات الصحية هل هناك أمل فى الشفاء وعدم احتياجى لأدوية الضغط والتخلى عنها هل هناك شباب ممن يعانون من مرض ضغط الدم يبرءون منه حتى ولو استثناءات.

ردا على السؤال يجيب الدكتور أيمن أبو العلا استشارى الأمراض الباطنية والجهاز الهضمى، أنك بعد فحص وظائف الكلى ومستوى الهرمونات بالجسم الذى بالتأكيد قد قمت بإجرائها من ضمن التحاليل أنصحك أولا بتقليل الوزن، وكذلك تخفيض جذرى فى ملح الطعام فى أى من وجباتك، وقد تحسنت كثيرا من الحالات دون أخذ الأدوية ومع ذلك أطمئنك أن كثيرا من الشباب استغنوا عن الدواء فى حالات كثيرة بعد تقليل الوزن والغذاء المناسب وإزالة سبب ارتفاع صغط الدم.

وأكد دكتور أيمن أن مريض الضغط بصفة عامة عليه اتباع نظام غذائى معين، وتناول الخضراوات والفاكهة وشرب المياه وأن يكونوا حريصين فى كمية ملح الصوديوم الموضوعة فى الطعام، والحرص على تناول العصائر الطبيعية والابتعاد عن الوجبات السريعة ويجب قراءة مكونات الوجبات الجاهزة جيداز

بالإضافة إلى الحرص على التمارين الرياضية والابتعاد عن الانفعال قدر الإمكان لأن الذى ينتج عن ارتفاع ضغط الدم فى الشرايين، ويعتبر خطيرا نظرا لأنه قد يساهم بالإصابة بأمراض القلب، الكلى، والسكتة الدماغية، فارتفاع ضغط الدم يدفع القلب إلى العمل بجهدٍ أكبر، مما يشكل خطورة على الشرايين ويعرضها للكثير من الأضرار، إذا ترك من دون علاج.