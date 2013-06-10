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قنديل لإثيوبيا: دعونا ننتهز الفرصة لتوطيد العلاقات بيننا.. ولن نفرط بحقنا التاريخي

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قنديل لإثيوبيا: دعونا ننتهز الفرصة لتوطيد العلاقات بيننا.. ولن نفرط بحقنا التاريخي قنديل لإثيوبيا: دعونا ننتهز الفرصة لتوطيد العلاقات بيننا.. ولن نفرط بحقنا التاريخي
رئيس الوزراء: لديها أدواتها ورؤيتها وتحسب خطواتها

كتب : سهيلة حامد منذ 6 دقائق

اختتم هشام قنديل، رئيس الوزراء، كلمته أمام مجلس الشورى والتي انعقدت بشأن استراتيجية تجاه سد النهضة الإثيوبي، ببعض الرسائل الهامة لدول حوض النيل وشعب مصر.

وقال قنديل، في رسالته الأولى، إن مصر بالنسبة لدول حوض النيل شريك ومساند في خطط التنمية، والرسالة الثانية أكد فيها أن مصر على استعداد دائم للنظر في احتياجات دول النيل بالرغم من الظروف الحالية، وفي رسالته الثالثة أشار فيها رئيس الوزراء المصري أن مشاركة مصر في أعمال اللجنة الثلاثية لدراسة الآثار المترتبة على سد النهضة جاءت كمطلب أساسي وضروري ولابد من التعامل معها بجدية لتأمين حصتنا كاملة.

فيما وجّه قنديل رسالته الرابعة إلى إثيوبيا، وقال لهم: "دعونا ننتهز هذه الفرصة لتوطيد العلاقات بين البلدين، ولنلتزم معًا بمبادئ المنفعة المشتركة"، وكانت الرسالة الخامسة من نصيب الشعب المصري، مشددا على ضرورة إعلاء مصالح الوطن.

واختتم قائلا: "أؤكد لكم أن مصر لديها رؤيتها وأدواتها المختلفة فهي تعرف وتحسب خطواتها، وأؤكد للجميع أن مصر لم ولن تفرط يوما في حق تاريخي تكفله المواثيق الدولية، وفقنا الله إلى خير مصر ورفعته".

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