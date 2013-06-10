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التعليم: تعترف بتسريب الورقة الرابعة من امتحان اللغة الإنجليزية للمرحلة الثانية

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التعليم: تعترف بتسريب الورقة الرابعة من امتحان اللغة الإنجليزية للمرحلة الثانية التعليم: تعترف بتسريب الورقة الرابعة من امتحان اللغة الإنجليزية للمرحلة الثانية

كتب : توفيق شعبان ودعاء عادل منذ 23 دقيقة

اعترف محمد السروجي، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، بتسرب الورقة الرابعة من امتحان اللغة الإنجليزية للمرحلة الثانية اليوم، وكانت "الوطن" قد نشرت صورة للامتحان الذى تم تسريبه على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بعد بدء الامتحان بساعة واحدة.

وأكد السروجى، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد ظهر اليوم، للكشف عن تقرير غرفة العمليات أن الورقة تسربت من مركز غش بمدينة السنبلاوين بالدقهلية، وتم القبض على الطلبة، وحدثت اشتباكات بسبب مساعدة أولياء الأمور لهم.

ووصف السروجي محاولات الغش بغير المسبوقة التي يتفنن بها الطلاب.

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