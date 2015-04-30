أخبار مصر العاجلة.. بديع وإخوانه يطعنون على مؤبد وإعدام بـ"أحداث الإرشاد"

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عدداً من الأخبار العاجلة، فى مقدمتها طعن دفاع الإخوان، رسمياً على أحكام المؤبد والإعدام المدان فيها مرشد الجماعة الإرهابية محمد بديع، وآخرين، إضافة إلى تغطية لكواليس محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 آخرين فى قضية التخابر مع قطر، والتى انتهت إلى التأجيل لجلسة 5 مايو المقبل.

وعلى مدار الساعات الماضية، قدم "اليوم السابع" تغطية لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لأسبانيا، والتى شدد خلالها على سعى مصر الدائم لحل كافة المشاكل الخاصة بالمستثمرين، وإزالة كافة معوقات الاستثمار، مؤكداً احترام مصر كافة تعهداتها الدولية.

وضمت باقة الأخبار العاجلة، تغطية لتحركات القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية فى سيناء، لملاحقة بؤر الإرهاب، ومقتل 3 من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، وإصابة 7 آخرين، بعد محاولتهم استهداف نقطة أمنية.

وتابع "اليوم السابع" تفاصيل تسليم 5 شباب على علاقة بتنظيم "بيت المقدس" لقبيلة الترابين، بعد أيام من دخول القبيلة على خط مواجهة العناصر الإرهابية والتكفيرية بسيناء، وشنهم عدة هجمات ضد بؤر للتنظيم..

وفيما يلى أهم الأخبار العاجلة :

- رسميًا.. بديع وإخوانه يطعنون على المؤبد والإعدام فى أحداث مكتب الإرشاد

- تأجيل محاكمة مرسى و10 آخرين فى "التخابر مع قطر" لـ5 مايو

- بالفيديو.. مقاطع دينية وجنسية بأحراز متهم بـ"التخابر مع قطر".. والمحكمة: يجب مشاهدتها

- الرئيس السيسى يختتم زيارته لأسبانيا بعد لقاء الملك فيليب السادس

- السيسى: مصر تحترم تعهداتها الدولية.. ونعمل على حل مشاكل المستثمرين

- السيسى من مدريد: نسابق الزمن لبناء مجتمع عصرى يحقق العدالة الاجتماعية

- ملك إسبانيا للسيسى: بإمكانكم أن تعولوا علينا وأنا على ثقة بأننا سنعول عليكم

- ملك إسبانيا يقيم مأدبة غداء للسيسى بقصر "أورينتى" بحضور الملكة

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- بالفيديو.. مصريون يستقبلون السيسى بـالطبول فى أسبانيا.. والرئيس يصافحهم

- مقتل 3 من "بيت المقدس" وإصابة 7 آخرين حاولوا استهداف نقاط أمنية بسيناء

- القبض على 17 مشتبها بهم وتفجير سيارة مفخخة فى شمال سيناء

- 5 شباب على علاقة بأنصار بيت المقدس الإرهابى يسلمون أنفسهم لـ"الترابين"

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