أخبار مصر للساعة 10.. كارمن دى لوز تنفى تصوير فيلم إباحى بالأهرامات

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عدداً من الأخبار العاجلة، فى مقدمتها الأزمة حول ادعاء ممثلة الأفلام الإباحية "كارمن دى لوز" بتصويرها فيلما إباحيا فى الأهرامات.

وعلى مدار الساعات الماضية، قدم "اليوم السابع" تغطية لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإسبانيا، والتى شدد خلالها على سعى مصر الدائم لحل كافة المشاكل الخاصة بالمستثمرين، وإزالة كافة معوقات الاستثمار، مؤكداً احترام مصر كافة تعهداتها الدولية.

كما قدم "اليوم السابع" تغطية لتحركات القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية فى سيناء، لملاحقة بؤر الإرهاب، ومقتل 3 من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، وإصابة 7 آخرين، بعد محاولتهم استهداف نقطة أمنية.. وفيما يلى موجز بأهم الأخبار للساعة 10 مساء :

الممثلة الأمريكية "كارمن" تنفى تصويرها فيلمًا إباحيًا بالأهرامات

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بالصور .. شروخ وحفر وكابلات كهرباء مكشوفة تهدد صلاحية كوبرى الجامعة

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عودة حركة الخط الأول بعد تفكيك قنبلتى محطة مترو "غمرة"

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"المالية" تعلن أكبر 10 شركات قدمت إقرارا ضريبيا والبنك الأهلى فى الصدارة

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قيادى حوثى: الاتصال بعبد الملك الحوثى مفقود وعاصفة الحزم دمرتنا عسكريًا

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إيران تكذب إعلام إسرائيل حول تصريحات لجواد ظريف بعدما نشرها "اليوم السابع"

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مقتل طالب دافع عن فتاة أثناء معاكستها فى الشارع بالشرقية

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رئيس مجلس النواب الإسبانى: مصر تخوض حرباً ضد الإرهاب لصالح العالم

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"الإسكان" تستجيب لـ"اليوم السابع" وتقرر منح شقة لـ"محمد صلاح ولبنى"

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رئيس الوزراء: افتتاح معبر أرقين الحدودى مع السودان خلال 5 أشهر

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إلغاء امتحان طالب ضرب3معلمات ببنى سويف والتحقيق مع مدير المدرسة و4موجهين

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استشهاد قائد دورية لحرس الحدود السعودى بمنطقة "جازان" جنوب غرب المملكة

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الإفتاء: الحجاب فرض والزنا حرام وتجديد الخطاب الدينى لا يعنى حذف الثوابت

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مقتل 3 من "بيت المقدس" وإصابة 7 آخرين حاولوا استهداف نقاط أمنية بسيناء

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قوات الأمن تواصل حربها ضد الإرهاب بشمال سيناء.. حملات أمنية موسعة.. وتعزيز التواجد الأمنى أمام المنشآت العامة والمقرات الأمنية.. وإحباط محاولة استهداف القوات بعبوة ناسفة.. والقبض على 9 من المشتبه بهم

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كيندال جينر بطلة غلاف مجلة Vفى عددها القادم

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>بالفيديو.. “اليوم السابع” فى جولة داخل حديقة القصر الملكى فى مدريد اثناء زيارة السيسى لاسبانيا

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موجز أخبار مصر للساعة1.. السيسى من مدريد: نعمل على حل مشاكل المستثمرين

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