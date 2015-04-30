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جاريدو: التعويض أمام التطواني؟ نحن أفضل في كل شيء

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جاريدو: التعويض أمام التطواني؟ نحن أفضل في كل شيء جاريدو: التعويض أمام التطواني؟ نحن أفضل في كل شيء

أكد الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للنادي الأهلي أن فريقه "يمتلك كل مقاومات النجاح لعبور عقبة التطواني".

الأهلي يستعد لاستضافة المغرب التطواني مساء السبت في إياب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

محسن ياجور قاد المغرب التطواني للفوز على الأهلي في لقاء الذهاب بهدف قاتل في الدقيقة 90.

وعن لقاء العودة قال جاريدو في تصريحات للصحفيين قبل مران الأهلي: "نحن أفضل ونمتلك فرصة كبيرة للتأهل".

وأضاف "رغم التأخر بهدف فنحن قادرون على التعويض ونمتلك كل مقاومات النجاح".

وعن الهزيمة في لقاء الذهاب، قال جاريدو: "كنا الأفضل في لقاء الذهاب لولا الحظ".

وأتم "نؤمن كثيرا بقدراتنا على التأهل لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا".

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