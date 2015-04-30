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ضبط 5189 صاروخ ألعاب نارية داخل مكتبة بطنطا

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ضبط 5189 صاروخ ألعاب نارية داخل مكتبة بطنطا ضبط 5189 صاروخ ألعاب نارية داخل مكتبة بطنطا
تمكن ضباط إدارة مباحث بالغربية من ضبط 5189 صاروخ ألعاب نارية داخل مكتبة بشارع أبو الهوى بمنطقة قحافة ثان طنطا.

وكانت معلومات قد وردت لضباط إدارة مباحث التموين بالغربية بقيام محمد.ع.م 64 سنة صاحب مكتبة بشارع أبو الهوى بمنطقة قحافة ثان طنطا بتجميع كمية كبيرة من الألعاب النارية المحظور الاتجار بها وبتقنين الإجراءات تم استهداف المكتبة وضبط 5189 صاروخا وألعاب نارية محدثة للصوت والشرر واعترف المتهم بملكيته للمضبوطات بقصد البيع.

تحرر المحضر 11411 جنح قسم ثان طنطا وقام العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بإخطار اللواء عبد الحميد عثمان الحصى مدير أمن الغربية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365

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