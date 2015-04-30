احترس.. الحزن والكآبة بيضعفوا الذاكرة وممكن ينسوك اسمك

الحزن كفيل إنه ينسيك اسمك، نصيحة وجهتها الدكتورة رغدة أحمد الأخصائية النفسية، والتى أكدت على أن الحزن والكآبة سبب فى الإصابة بمشكلات فى الذاكرة قد تجعلك تنسى أقرب ذكرياتك، وكل هذه الأعراض من نسيان الأماكن والأشياء والوجوه، قد يكون بسبب حزنك العميق.

وأوضحت رغدة أن الحزن كفيل بأن يجعل الإنسان عرضة للإصابة بكل الأعراض المرضية العضوية، كآلام المعدة، والدوخة والقىء، وارتفاع الضغط والسكر، بل والإصابة بالأمراض الجلدية والحساسية، والجلطات، فما بال الأعراض النفسية التى يمكن أن يتسبب الشعور بالحزن لفترات طويلة فى الإصابة بها.

>فحسبما توضح الأخصائية النفسية، فالعقل يعجز عن التفكير والتذكر وهو فى حالة كآبة أو حزن شديد ومتواصل، وتبدأ مراكز المخ فى الخمول، وعدم قدرتها على العمل بكامل كفاءتها كما كانت فى السابق، فيصبح تذكر الأشياء والأسماء والأماكن صعبا، ويتطلب مجهود من المريض الذى يعانى حزنا مكبوتا، ما يجعله عرضة بالفعل للإصابة بضعف التذكر، كنظرائه من الوظائف التى يقوم بها المخ وتتطلب هدوءا ونشاطا وراحة بال، كالفهم والتركيز والحساب، والتذكر واسترجاع الذكريات.