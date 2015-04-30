أمن الشرقية يقبض على صاحب حضانة روجت للمذهب الشيعى

بعد انفراد جريدة "اليوم السابع" فى عددها الورقى اليوم الخميس بنشر موضوع عن حضانة أطفال تروج للمذهب الشيعى بمدينة كفر صقر بمحافظة الشرقية، تحت عنوان "حضانة نشر المذهب الشيعى فى الشرقية"، توجهت قوة من البحث الجنائى بالشرقية لقرية سنجها المؤانساة بمركز كفر صقر، وقامت بالقبض على "الصادق ش" مدير الحضانة بالقرية.

وتم اصطحاب مدير الحضانة لمركز الشرطة لفحصه وسؤاله بشأن ما تم تداوله من مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى. لأطفال بالحضانة التى يرأسها وهم يلطمون مثل الشيعة.

كما قرر سلامة نصر وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، اليوم الخميس، عزل مجلس إدارة جمعية فاطمة الزهراء بقرية سنجهة الموانسة مركز كفر صقر، وتعيين مفوض لإدارة شئونها، لحين انتخاب مجلس إدارة جديد. لحين تشكل لجنة من مديرية الشئون الاجتماعية لفحص أوراق الجمعية، وإجراء تحقيقات موسعة حول نشاط الجمعية.

وفى سياق متصل، كشف مصدر أمنى رفيع المستوى بمديرية أمن الشرقية، أن مركز شرطة كفر صقر التابع لزمامه القرية لم يسجل حتى الآن أى بلاغ رسمى من قبل الأهالى يتهمون فيه مدير الحضانة بترويج الفكر الشيعى داخل القرية، ولكن تم إخطار جهاز الأمن الوطنى بالمحافظة بالواقعة، وسوف يجرى تحقيقات موسعة بشأن مقاطع الفيديو التى تم بثها على مواقع التواصل الاجتماعى ويظهر بها الأطفال وهم يلطمون على وجوههم مثل الشيعة.

كانت جريدة" اليوم السابع "قد أجرت تحقيقا كاملا من داخل القرية مع العديد من الأهالى والأطفال بشان تدوال مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر فيها أطفال القرية يلطمون على الوجوه على النهج الشيعى.

وتبين من منشورات مدير الحضانة على صحفته الخاصة على موقع الفيس بوك، أنه ينشر منشورات تظهر حبه للشيعة.

وكان أحد الأهالى قد عثر بطريق الصدفة على فلاشة تحتوى على 4 مقاطع فيديو تتراوح مدتها ما بين 15 دقيقية، تظهر فيها مدرسة منتقبة تعمل بالحضانة وتقول للأطفال "درس اللطم ابتدى" ويقوم الأطفال باللطم على الوجوه بطريقة الشيعة.

يذكر أن الحضانة بيها 50 طفلا يدفع كل منهم 30 جنيها شهريا لمدير الحضانة.

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