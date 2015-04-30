الموندو: ملك إسبانيا لم يشرب خمرا احتراما للسيسى وعزمه على "جمبرى" ولحمة ضانى

سلطت صحيفة الموندو الإسبانية الضوء على نهاية لقاء ملك إسبانيا فيليبى السادس مع الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى فى مدريد، قائلة إن من أهم مظاهر احترام ملك إسبانيا للسيسى عدم رفعه لكأس الخمر لكى يشرب، مما عكس احترام الملك لضيوفه خاصة السيسى واكتفى ملك إسبانيا بنخب بدون كحول "للسلام والازدهار للشعب المصرى".

ومن الأطعمة التى كانت فى مأدبة الغذاء التى تم إعدادها من قائمة طعام أكبر مطعم فى مدريد يعتبر من أشهر المطاعم الإسبانية فى العالم أوسكار باليسكو وكان من بينها "الروبيان الأبيض" – الجمبرى - والطماطم المجففة مع الجزر والبازلاء وكتف من لحم الضأن مع الخضار وقهوة مخفوقة مع الكريمة وموس شيكولاتة.

وأوضحت الصحيفة أن ملكة إسبانيا ليتيسيا استقبلت السيسى بارتداء نفس الفستان التى زارت به فرنسا مؤخرا، مما جعلها مصدر انتقاد لبعض وسائل الإعلام.



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ملك إسبانيا لم يشرب الخمر احتراما للسيسى فى كلمته الأخيرة



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ملك إسبانيا يتمنى للشعب المصرى الازدهار والسلام



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رئيس الحكومة الاسبانية مع السيسى



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ملك إسبانيا مع السيسى



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