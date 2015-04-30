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وكيل وزارة الداخلية الليبية: الإرهاب لا يعرف الحدود

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وكيل وزارة الداخلية الليبية: الإرهاب لا يعرف الحدود وكيل وزارة الداخلية الليبية: الإرهاب لا يعرف الحدود
قال مصطفى عمر دباش وكيل وزارة الداخلية الليبية إن الإرهاب لا يعرف الحدود، وأنه يتوجب على دول المغرب العربى أن تصل إلى حلول إقليمية، من خلال تكثيف الجهود للقضاء على هذه الآفة العالمية.

جاء ذلك فى تصريحات صحفية اليوم الخميس عقب لقاء عقده المشاركون فى اجتماع وزراء داخلية المغرب العربى فى نواكشوط ظهر الخميس مع رئيس الوزراء الموريتانى المهندس يحيى ولد حدمين، وأضاف دباش أن الإرهاب لا يؤمن أيضا بالوطنية ولذلك نجتمع اليوم فى نواكشوط لبحث سبل القضاء على هذه الآفة التى تتنامى يوما بعد يوم خاصة وأن غالبية الأطراف التى تقوم بالإرهاب فى المغرب العربى تنتمى لدول مغاربية.

وأوضح المسئول الليبى أن الدول العربية الخمس المجتمعة فى موريتانيا اليوم تطمح من خلال الاجتماع إلى الوصول إلى حلول للمشاكل التى تعيشها دول المغرب العربى خاصة فيما يتعلق بالوضع الأمنى الذى تمر به إحدى دول المغرب العربى وهى ليبيا.

وينتظر المراقبون فى نواكشوط ما سيسفر عنه اجتماع وزراء داخلية دول المغرب العربى من نتائج وسط مخاوف من انتشار الإرهاب العابر للحدود فى وقت يبدو الشمال المالى المتاخم لثلاث دول عربية فى طريقه إلى الفوضى بسبب تنامى نفوذ الحركات الإرهابية.
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مصر 365