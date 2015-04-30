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مستشفى الشرطة بالإسكندرية تنظم مؤتمرها الأول لعلاج الإصابات والحوادث

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مستشفى الشرطة بالإسكندرية تنظم مؤتمرها الأول لعلاج الإصابات والحوادث مستشفى الشرطة بالإسكندرية تنظم مؤتمرها الأول لعلاج الإصابات والحوادث
نظم قسم القلب والطب الحرج بمستشفى الشرطة بالإسكندرية، مؤتمره السنوى الأول، لعلاج الإصابات والحوادث تحت إشراف مجلس الانعاش المصرى والأوروبى، والذى يستمر حتى 1 مايو تحت إشراف اللواء عاطف شعير - مساعد أول الوزير لقطاع الخدمات الطبية.

ويناقش المؤتمر الأشعة فوق الصوتية على الصدر والمخ ، وكيفية عمل الأشعة الصوتية على القلب عن طريق المنظار ، بالإضافة إلى كيفية عمل المسح الذرى على القلب.

كما سيتم عقد ورش عمل بعد غد بعنوان الانعاش القلبى الرئوى المتقدم تحت اشراف مجلس الانعاش المصرى والأوربى وتدريب عملى على عمل الموجات الصوتية على القلب.

وتم عقد ورشة عمل لتمريض الرعاية المركزة عن التغذية لمرضى الحالات الحرجة داخل الرعاية المركزة ، كما تم بث نقل حى ومباشر من غرفة القسطرة من جامعة ايرلانجن من دولة المانيا لعملية جراحية لتغيير الصمام الاورطى عن طريق القسطرة ، وفى اليوم الثانى نقل حى من نفس الجامعة من غرفة الاشعة المقطعية على الشرايين التاجية.
>وقدم المؤتمر فى يومه الأول مادة علمية حديثة فى مجالات القلب والرعاية الحرجة وقام بإلقاء المحاضرات 40 متحدث من علماء وأساتذة القلب والرعاية الحرجة بمختلف الجامعات المصرية و على رأسهم الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الاطباء والدكتور شريف مختار مؤسس وحدة الطب الحرج بالقصر العينى والدكتور حسام موافى استاذ القلب والرعاية الحرجة بجامعة القاهرة و اللواء دكتور طارق رياض مدير عام مستشفى الشرطة بالإسكندرية.
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مصر 365