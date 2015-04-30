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عشماوى يحيل تخصيص استراحة لمسئول بالمخالفة للرقابة الإدارية بالوادى الجديد

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عشماوى يحيل تخصيص استراحة لمسئول بالمخالفة للرقابة الإدارية بالوادى الجديد عشماوى يحيل تخصيص استراحة لمسئول بالمخالفة للرقابة الإدارية بالوادى الجديد
وافق اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد على إحالة واقعة تخصيص مساحة من الأرض بمركز باريس كاستراحة لصالح وكيل إحدى مديريات العموم والتى كانت مخصصة كسكن إدارى لصالحة منذ فترة قبل نقله إلى مركز آخر، ولم يتم تفعيل قرار الإخلاء الإدارى من تلك الاستراحة حتى الآن بعد أن تم بناء سور حولها وإجراء عدة تعديلات عليها.

وقال المهندس عادل عباس رئيس مركز ومدينة باريس، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن هذه الواقعة منذ سنوات طويلة كانت فيها تلك الاستراحة مخصصة لصالح وكيل المديرية كسكن إدارى حتى تم نقله إلى مركز آخر، ولم يتم تفعيل قرار الإخلاء حتى قام بصفته كرئيس للمركز بتفعيل القانون وإصدار خطاب موجه لوكيل المديرية بإنهاء إجراءات الإخلاء بعد انتفاء صفة بقائه بمركز باريس وتم منحه مهلة محددة للإخلاء، مؤكدا على أنه لن يتهاون فى تنفيذ القانون.

وأضاف عباس أن بناء وكيل المديرية لأسوار حول الاستراحة التى تصل إلى مساحة 1000 متر مربع تقريبا كان بموجب قرار بالموافقة من رئيس المركز آنذاك لانخفاض مستوى الاستراحة عن الأرض أثناء إقامته فيها، مشيرا إلى أنه فى حال عدم تنفيذ قرار الإخلاء سوف يتم إخطار الجهات الأمنية لتنفيذ القرار.

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مصر 365