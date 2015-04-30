4 مايو.. أسوان تشارك فى الدورة الــ 22 للملتقى العربى السياحى فى دبى

أسوان – صلاح المسن

تشارك محافظة أسوان لأول مرة فى فعاليات الدورة الــ 22 للملتقى العربى السياحى بدبى فى الفترة من 4 إلى 7 مايو، وهى تعتبر ثالث أكبر بورصة عالمية للسياحة بعد بورصتى برلين ولندن، حيث سيقوم محافظ أسوان مصطفى يسرى بالمشاركة فى فاعليات بورصة دبى.

>يشارك أيضاً وفد نقابة المرشدين السياحيين بأسوان برئاسة شكرى سيف الدين، والذى أكد على أن المحافظة ستشارك بجناح خاص من ضمن الجناح المصرى يبرز المقومات السياحية للمحافظة لاستقطاب السياحة العربية، وخاصة أن أسوان تتمتع بتنوع المنتج السياحى الذى يلبى مطالب السائح العربى سواء من السياحة الثقافية أو رحلات السفارى والصيد بجانب السياحة العلاجية والبيئية والنيلية ، بالإضافة إلى توافر البنية السياحية من الفنادق العالمية مثل فندق كتراكت التاريخى ، وأيضاً المطارات والطرق الدولية .

> كما أوضح شكرى سيف الدين أيضا بأن جناح أسوان فى بورصة دبى سيضم كتيبات وأسطوانات مدمجة وملصقات وبوسترات ، علاوة على عرض برنامج سياحى متكامل لزيارة أسوان على الشركات ومنظمى الرحلات السياحية العالمية المشاركة فى البورصة ليشمل البرنامج كافة المعالم والمزارات السياحية المتنوعة ليمتد من 4 إلى 10 ليالى سياحية مما يساهم بشكل مباشرة فى وضع أسوان على خريطة السياحة الدولية بما يتناسب مع مكانتها ومقوماتها المتفردة .

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