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إخلاء سبيل عشيقة عنتيل المحلة الأول فى قضية سرقة متعلقات زوجها

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إخلاء سبيل عشيقة عنتيل المحلة الأول فى قضية سرقة متعلقات زوجها إخلاء سبيل عشيقة عنتيل المحلة الأول فى قضية سرقة متعلقات زوجها
قررت نيابة أول المحلة إخلاء سبيل المتهمة رحاب ح، زوجة أمين إ، سائق المحكوم عليها بالحبس سنتين فى قضية ممارسة الزنا مع عنتيل المحلة الأول، عبدالفتاح الصعيدى، فى البلاغ المقدم ضدها من زوجها يتهمها بسرقة متعلقاته الشخصية.

كان زوج المتهمة وشقيقه عبد المنعم قد تمكنا من ضبطها أثناء عودتها من الإسكندرية فى محطة قطارات المحلة، وكانت متخفية فى النقاب، وتم تسليمها لقسم أول المحلة، وبعرضها على النيابة، قامت المتهمة بالمعارضة على الحكم الصادر ضدها وحددت النيابة 3مايو لنظر المعارضة، وتم حجز المتهمة لحين ورود تحريات المباحث حول بلاغ السرقة المتهمة فيه، وقررت النيابة إخلاء سبيلها بضمان محل إقامتها.

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مصر 365