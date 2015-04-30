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تعرفى على أسباب وأعراض مرض ضعف العضلات وإزاى تحمى طفلك منه

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تعرفى على أسباب وأعراض مرض ضعف العضلات وإزاى تحمى طفلك منه تعرفى على أسباب وأعراض مرض ضعف العضلات وإزاى تحمى طفلك منه
يصاب بعض الأطفال بمرض الحفل العضلى أو ضعف عضلات الطفل وهو مرض يساهم فى تعرض الطفل لنوع من أنواع الشلل الحركى لعضلات الجسم.

الضعف العضلات "الحفل العضلى"


>وحول هذا المرض تقول الدكتورة نهى أبو الوفا، استشارى أمراض الأطفال بقصر العينى، إن مرض الحفل العضلى الدوشيينى هو مرض يصيب الأطفال بضعف بالعضلات حيث يبدأ بعضلات الحوض ثم يتطور سريعًا ليصيب باقى عضلات الجسم ما يؤدى لحدوث إعاقة حركية ويصيب الذكور أكثر من الإناث.

أسباب الإصابة بضعف عضلات الأطفال


>وتستكمل د. نهى قائلة: "حتى الآن لا يوجد سبب واضح وراء الإصابة بضعف العضلات إلا أن كل التقديرات تشير إلى أنه مرض نادر وراثى نتيجة وجود خلل بالديستروثين هى مادة بروتينيه متواجدة بالعضلات.

أعراض الإصابة بضعف العضلات الأطفال


>وتتابع د.نهى قائلة: "هناك بعض الأعراض التى تظهر على الطفل المصاب بالحفل العضلى وأهمها"
>1)حدوث ضعف بعضلات الفخذين والكتف فى بداية الإصابة بالمرض
>2) ثم ضعف حركة الساعدين والساقين.
>3)وجود مشكلة فى حركة الطفل عند طلوع السلالم وكذلك عند محاولة القيام أثناء الجلوس من خلال الاعتماد على كفيى يده.
>4)ألم الساقين خاصة عند بلوغ 12 عامًا إلى أن يجلس الطفل على كرسى متحرك.

وأضافت د. نهى قائلة: "أكثر مرحلة عمرية تظهر فيها مضاعفات المرض عند سن ما بين 14 إلى 18 عامًا حيث يبدأ حدوث تليف لعضلة القلب ما يؤدى إلى الموت المبكر.

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مصر 365