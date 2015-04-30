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الصحة: تكلفة شراء الطعوم والأمصال تبلغ 500 مليون جنيه سنوياً وتغطي أكثر من 95%

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الصحة: تكلفة شراء الطعوم والأمصال تبلغ 500 مليون جنيه سنوياً وتغطي أكثر من 95% الصحة: تكلفة شراء الطعوم والأمصال تبلغ 500 مليون جنيه سنوياً وتغطي أكثر من 95%

الدكتور عادل عدوى-وزير الصحة

أعلن الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة أن تكلفة شراء الطعوم والأمصال وغيرها من الاحتياجات اللازمة للتطعيم تبلغ 500 مليون جنيه سنوياً ويتم إعطاؤها بالمجان، لافتاً إلى إشادة المنظمات الدولية المعنية بالتطعيم بمجهودات في هذا المجال، حيث تم عمل تقييم لأعمال البرنامج الموسع للتطعيمات عن طريق منظمة الصحة العالمية وأظهر التقييم ارتفاع نسب التغطية بالتطعيمات أكثر من 95%. 

و أوضح بكلمته خلال الاحتفال بالأسبوع العالمى للتطعيمات ،أن البرنامج الموسع للتطعيمات و المطبق بوزارة الصحة منذ عام 1984 كان يستهدف وقتها 6 أمراض فقط وهى” الدرن و التيتانوس و شلل الأطفال و الدفتيريا و السعال الديكى و الحصبة” ، و فى عام 1992 تم إدخال التطعيم ضد الإلتهاب الكبدى B، فيما تم إدخال الطعم ضد الحصبة و الحصبة الألمانية و الغدة النكافية فى عام 1999 ، كما تم إضافة طعم الهيموفليس إنفلونزا النمط( ب) ضمن التطعيمات الإجبارية فى فبراير 2014 ليبلغ إجمالى التطعيمات الإجبارية للأطفال 10 تطعيمات ، إضافة إلى تطعيم أطفال المدارس بالجرعات المنشطة من طعوم الدفتيريا و التيتانوس فى الصفين الثانى والرابع ، و كذلك يتم تطعيم الأطفال بالطعم السحائى فى العام الأول من الحضانة والصف الأول الإبتدائى و إعدادى والثانوى .

و أشار عدوي إلى أن الوزارة تحرص على توفير طعوم ذات جودة عالية، حيث يتم وضع شروط تتناسب مع المعايير العالمية وطبقاً لمواصفات الاعتماد من منظمة الصحة العالمية لافتاً إلى إدخال سرنجات التطعيم ذاتية التعطيل منذ عام 2008 لتحقيق أفضل إجراءات الحقن الآمن.

وأضاف أن التطعيمات حققت نجاحًا كبيرًا في مكافحة الأمراض المعدية والقضاء عليها، فقد اختفت بعض الأمراض، مثل مرض الجدري من العالم منذ عام 1980، كما تناقصت حالات مرضى الحصبة والحصبة الألمانية بنسبة 95% ، وهذا يضع مصر على الطريق نحو القضاء على مرض الحصبة.

ولفت إلى انخفاض حالات الإصابة بالأمراض المستهدفة بالتطعيم، حيث تم استئصال مرض شلل الأطفال وسجلت آخر حالة في مايو 2004، وأعلنت منظمة الصحة العالمية خلو مصر من المرض، فيما تم القضاء على مرض التيتانوس الوليدي منذ عام 2007 .

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