إخلاء سبيل رئيس حى دار السلام فى تهمة تلقى رشوة من مدير شركة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين قبول استئناف رئيس حى دار السلام وإخلاء سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه بتهمة تلقى رشوة من صاحب إحدى الشركات الخاصة.

ترجع وقائع القضية لتلقى مكتب هيئة الرقابة الإدارية بجنوب القاهرة بلاغا من صاحب إحدى الشركات لإقامة محطات تقوية لشبكات التليفون المحمول، وقد تضمن البلاغ طلب رئيس حى دار السلام مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل قيامه بإنهاء إجراءات إصدار ترخيص دائم لإحدى محطات تقوية شبكة التليفون المحمول داخل نطاق الحى، وطلب تسليم مبلغ الرشوة المتُفق عليه لمدير إدارة الشئون القانونية بالحى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات حول الواقعة وأطرافها تأكد صحتها، وتم العرض على المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وأذنت بالسير فى إجراءات المراقبة وتسجيل وتصوير اللقاءات التى تتم بين أطراف الواقعة، وضبطهما حال أو عقب تقاضيهما مبلغ الرشوة.

تم تنفيذ إذن النيابة العامة ورصد عدد من اللقاءات التى تمت بين مُقدم البلاغ والمتهمين وتسجيلها بالصوت والصورة، حتى تم إلقاء القبض عليهما متلبسين عقب حصولهما على مبلغ الرشوة، وبالعرض على المحامى العام الأول لنيابة جنوب القاهرة الكلية قرر حبسهما 45 يوما احتياطيًا على ذمة التحقيقات حتى قبلت استئناف رئيس الحى وتم إخلاء سبيله بكفالة مالية.