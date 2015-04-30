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تأجيل محاكمة محسن راضي بـ”أحداث بنها” لـ 28 مايو

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تأجيل محاكمة محسن راضي بـ”أحداث بنها” لـ 28 مايو تأجيل محاكمة محسن راضي بـ”أحداث بنها” لـ 28 مايو

 

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة المنعقدة، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل محاكمة 9 متهمين، من بينهم القيادى الإخوانى محسن راضى، فى أحداث الشغب التى وقعت بمحيط قسم بنها، الى جلسة 28 مايو المقبل، لتنفيذ طلبات الدفاع.

هيئة المحكمة قررت حظر دخول أجهزة الموبايل والكاميرات واللاب توب رفقة الإعلاميين المكلفين بمتابعة الجلسة.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحكمة، ووجهت إليهم تهمًا منها الانضمام إلى جماعة على خلاف أحكام القانون، واشتركوا فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، كما شرعوا فى قتل المجنى عليه زين العابدين محمد أحمد، وحيازة أسلحة بدون ترخيص.

 

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