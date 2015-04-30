مصر ترسل 10 آلاف جواز سفر إلى قنصلياتها بالخارج

قام مركز إصدار جوازات السفر بوزارة الخارجية باستخراج وطباعة عدد (10267) جواز سفر حيث تم إرسالهم إلى سفارات وقنصليات مصر بالخارج خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، فضلاً عن إٍستخراج وطباعة عدد (1073) وثيقة فلسطينية.

يأتى هذا في إطار توجيهات وزير الخارجية سامح شكري بتسهيل وتسريع عملية الإجراءات الخاصة بإصدار الجوازات المميكنة للمواطنين في الخارج حفاظاً على مصالحهم.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن مركز إصدار جوازات السفر بوزارة الخارجية قام بالتعاون مع الشركة المصرية للإتصالات بإدخال خط مباشر يربط بين الوزراة ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بمجمع التحرير إلى جانب الخطوط المتوفرة حالياً لتلافي أي تأخير في إصدار الجوازات.