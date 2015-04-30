وزير الإتصالات: وصلات الانترنت غير القانونية «عيب وحرام»

أعلن المهندس علاء نجم وزير الاتصالات، عن اجتماع مع شركات الاتصالات والانترنت منتصف الشهر القادم مايو لبحث استراتيجية جديدة لأسعار الانترنت فى مصر.

ولفت نجم، إلى أن الحكومة هى من دعت إلى تخفيض الاسعار، وأنه طلب إلا تقل السرعة عن “2 ميجا” كحد أدنى، لافتًا إلى ضرورة التصدي لنظام وصلات الانترنت غير القانونية التى وصفها بأنها “حرام وعيب”، وذلك خلال عقده لاجتماع موسع مع الشباب بمحافظة الإسماعيلية برقفقة اللواء ياسين طاهر.

وقال الوزير ان الحكومة لديها خطة واضحة تتعلق بتقديم كافة الخدمات الحكومية اليكترونيا من خلال الاتصالات والانترنت وأن مؤسسات الوزارة وهيئاتها تعمل على تنفيذ تلك الخطة وأن مراكز الخدمات الجماهيرية تأتى فى هذا الاطار.

وأكد نجم، أن الوزارة بدأت خطة للترويج لمشروع قناة السويس الجديدة وتنمية المحور تعتمد على شرح أفاق الاستثمار فى مصر والتسهيلات التى تقدمها الحكومة لجذب مزيد من الفرص الاستثمارية التى تفتح أبواب وفرص عمل للشباب.

وعقد الوزير لقاء موسع بشباب برنامج تعزيز المواطنة “اعداد المدربين ” وتفقد سنترال الاسماعيلية الرئيسى ومكتب بريد الاسماعيلية الرئيسى والمنظومة الجديدة الخاصة بالنداء الآلى ومنفذ البريد السريع والطرود ثم زيارة جامعة قناة السويس وتفقد مقر معهد تكنولوجيا المعلومات وجولة تفقدية بالجامعة ولقاء مع الطلاب.