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سجن عامل 15 سنة وآخر 5 سنوات لاتهامهما بقتل صاحب محل موبايلات بعين شمس

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سجن عامل 15 سنة وآخر 5 سنوات لاتهامهما بقتل صاحب محل موبايلات بعين شمس سجن عامل 15 سنة وآخر 5 سنوات لاتهامهما بقتل صاحب محل موبايلات بعين شمس
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار جمال القيسونى، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، حبس متهمين 20 سنة، بواقع 15 سنة للمتهم الأول، "أحمد.م.أ" 34، عامل، و5 سنوات للمتهم الثانى " محمد.ص.أ"، 37 سنة، عاطل، على خلفية اتهامهما بقتل صاحب محل موبايلات بعين شمس .

وأكدت تحقيقات النيابة العامة فى القضية المقيدة برقم 2295 لسنة 2012 جنايات عين شمس، المتهم الأول أقدم على شراء تليفون محمول من صاحب محل موبايلات يدعى " منصور محمد "، 22 سنة، بمنطقة عين شمس، إلا أنه بعد مرور 4 أيام من شراء التليفون المحمول، عاد إلى المحل مرة أخرى لإبدال الجهاز، إلا أنه وجد المحل مغلقا فدله أهالى المنطقة على منزل صاحب المحل الذى رفض عملية إبدال الجهاز.

وأضافت التحقيقات أنه نشبت مشاجرة بين المتهم الأول وصاحب محل أجهزة المحمول، أصيب الأول على إثره بكدمات فى الرأس، الأمر الذى أدى إلى لجوئه لأحد أصدقائه، وهو المتهم الثانى، حيث حازا المتهمين سلاحيين نارىين عبارة عن فرد خوطوش، وذهبا به إلى المجنى عليه واطلق الأول على رأس صاحب المحل عيار نارى فأرداه قتيلا .

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مصر 365