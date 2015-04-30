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وزارة العمل الأردنية: 65.3% من العمالة المصرية حاصلين على تصاريح

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وزارة العمل الأردنية: 65.3% من العمالة المصرية حاصلين على تصاريح وزارة العمل الأردنية: 65.3% من العمالة المصرية حاصلين على تصاريح
أفادت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأردنية اليوم الخميس، بأن نسبة العمالة المصرية الحاصلة على تصاريح عمل فى السوق الأردنى تبلغ 65.3% من إجمإلى العمالة الوافدة التى تحمل تلك التصاريح والتى تسجل 324 ألفا و410 عمال.

وكان 55 ألف عامل مصرى قد قاموا بتصويب أوضاعهم خلال الفترة من 25 فبراير وحتى 23 أبريل 2015، وهو ما يعادل 68% من إجمإلى عدد العمالة الوافدة المخالفة التى صوبت أوضاعها على مدار هذين الشهرين والتى تبلغ 81 ألفا و544 عاملا.

وشكلت العمالة من باقى الدول العربية الأخرى ما نسبته 3.3% فقط من إجمالى العمالة الوافدة فى المملكة..أما الأجنبية فقد احتلت البنجالية المرتبة الأولى 13% تليها السريلانكية 5.3% ثم الفلبينية 4.8% ثم الهندية 3.1%.

وأظهرت البيانات أن عدد العمال الوافدين الحاصلين على تصاريح عمل انخفض من 335 ألفا و707 عمال فى العام 2009 إلى 298 ألفا و342 عاملا فى 2010 وإلى 280 ألفا و263 عاملا فى 2011 وإلى 279 ألفا و798 عاملا فى 2012 فيما ارتفعت إلى 286 ألفا و197 عاملا فى العام 2013، وواصلت ارتفاعها إلى 324 ألفا و410 عمال العام الماضى.

وتتركز العمالة الوافدة فى المملكة وفقا للمحافظات فى العاصمة عمان وبنسبة 46.3%من إجمالى العمالة الوافدة تليها إربد 12.5%، الزرقاء 10.4%، البلقاء 10.8%. .فيما يوجد العدد الأقل فى عجلون والطفيلة والعقبة وجرش.

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مصر 365