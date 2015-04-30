الرئيس السيسى يتوجه إلى قصر "ثيرثيولا" للقاء ملك إسبانيا

>يتوجه موكب الرئيس عبد الفتاح السيسى، من مقر إقامته بالعاصمة الإسبانية مدريد فى طريقه إلى قصر ثيرثيولا للقاء ملك إسبانيا.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى شهد صباح اليوم الخميس، التوقيع على مذكرة تفاهم فى مجال النقل بين مصر وإسبانيا.

وقال المهندس هانى ضاحى، وزير النقل، إنه بموجب هذا الاتفاق سيتم التعاون فى مشروع قطار سريع بين الغردقة والأقصر، ومشروعات مترو الأنفاق فى الخطين الخامس والسادس، مشيرا إلى أنه التقى أمس جميع الجهات المسئولة عن مرفق السكة الحديد، وتم التناقش فى أمور كثيرة فنية، وسوف يقومون بزيارة إلى القاهرة الشهر القادم، لتفعيل مذكرات التفاهم التى تم التوقيع عليها اليوم.

وأضاف وزير النقل فى تصريحات صحفية بمدريد اليوم الخميس، أن هناك ترحيبا كبيرا بزيارة الرئيس السيسى لإسبانيا، مشيرًا إلى أن لقاء الرئيس رجال الأعمال الإسبان اليوم، شهد توجيه دعوة لكل رجال الأعمال فى كل المجالات مثل الطاقة والنقل والبترول والغاز، وهناك حجم عمل كبير جداً ومشروعات واعدة، وكانت هناك دعوة لهذه الشركات بأن تشارك فى هذه المشروعات خلال الفترة القادمة.

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