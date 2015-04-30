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كهرباء شمال القاهرة: بدء توزيع 50 ألف لمبة ليد اليوم

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كهرباء شمال القاهرة: بدء توزيع 50 ألف لمبة ليد اليوم كهرباء شمال القاهرة: بدء توزيع 50 ألف لمبة ليد اليوم
أكد المهندس ناجى عارف ناشد نائب رئيس شركة كهرباء شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لإدارة الشبكات، أنه تم توريد 50 ألف لمبة ليد لمخازن الشركة الرئيسية مساء أمس الأربعاء بقدرات مختلفة.

وأوضح نائب رئيس شركة كهرباء شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لإدارة الشبكات فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن فروع الشركة بدأت فى صرف اللمبات للمواطنين منذ صباح اليوم الخميس بسعر التكلفة وبالتقسيط على 24 شهرا للمستهلك الذى يحصل على اللمبات لأول مرة.

وأشار نائب رئيس شركة كهرباء شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لإدارة الشبكات، إلى أن المستهلك الذى حصل على 4 لمبات فى المرحلة الأولى من حملة توزيع الـ10 ملاين لمبة ليد بالتقسيط يمكنه الحصول على لمبات أخرى فى هذه المرحلة، ولكن لا تتاح له إمكانية التقسيط.

وقال المهندس ناجى عارف، إن اللمبات المتاحة فى هذه المرحلة تتنوع قدرتها بين 9 وات مقابل 25 جنيها و6 وات e27 بقيمة 20 جنيها و 6 وات e14 بقيمة 18 جنيها و4 وات بقيمة 16 جنيها.

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