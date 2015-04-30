مستشفى العامرية تجرى أول عملية "ليزاروف" بالإسكندرية

قال الدكتور يسرى بيومى مدير مستشفى العامرية العام، إنه قد أجريت بنجاح بمستشفى العامرية العام عمليتين جراحتين للتثبيت الخارجى للعظام (ليزاروف)، إحداهما لمريض يبلغ من العمر 24 سنة، والأخرى لمريض يبلغ من العمر 32 سنة، وهى من العمليات المتخصصة الصعبة التى تعالج الكسور المفتتة للعظام، والتى تؤدى إلى قصر الأطراف وإعاقة الحركة ويصعب علاجها بالجبائر المعتادة .

وشارك فى الجراحتين فريق من أخصائيى العظام بالمستشفى مكون من الدكتور عبد الحميد المعلفى وخالد الكورانى وعماد الشافعى وسامح حمام.

وأضاف مدير مستشفى العامرية العام فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية هنأ المريضين وفريق العمل بنجاح الجراحة، وأكد دعمه الكامل لتقديم خدمات طبية على أعلى مستوى من المهارة وإدخال كل ما هو جديد فى مستشفيات وزارة الصحة لصالح المريض المصرى.