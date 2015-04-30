إزالة 538 حالة إشغال طريق بالإسكندرية

قام ضباط إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الخميس، بحملة لإزالة التعديات والإشغالات بدوائر أقسام المدينة، شارك فيها ضباط إدارات وأقسام المديرية بالتنسيق مع موظفى إدارة الإشغالات.

وأسفرت الحملة عن ضبط 538 حالــــة إشغال طريق {95 فرش لبيع الملابس ولعب الأطفال والخضار والفاكهة، و70 عربة بيع مأكولات ومشروبات وخضار وفاكهة – 70 حــــالة إشغال مقاهى وكـافتيريـات 350 كرسـى - 44 لافتة إعلانية – 45 إسطوانة غاز مختلفة الأحجام – 55 حالة إشغال بإطارات كاوتش مستـعمل – 42 حاجز حديدى وجنزير- 45 عربة فرز قمامة- 50 ستاند معدنى وخشبى لعرض السلع والخردوات - 22 موتور غسيل سيارات } .

كما قامت الحملة بتنفيذ 15 قرارا إداريا صادرا من الأحياء، لإزالة أكشاك خشبية وتندات وباكيات.