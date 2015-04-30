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بالصور..​ اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة المنيا للتحكم في النمو العشوائي للمباني

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اعتمد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا المخطط التفصيلي لمدينة المنيا، بحضور المهندس أسامة طه رئيس المركز الإقليمي لتخطيط وتنمية إقليم شمال الصعيد واللواء عصام الليثي السكرتير العام المساعد والمهندس ريمون رضا القائم بتيسير أعمال إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن الاعتماد يأتي ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة والتحكم في النمو العشوائي للمباني وتحسين البيئة العمرانية وتنفيذ الاشتراطات البنائية ومنع التعدي علي أملاك الدولة وللحفاظ علي الرقعة الزراعية ، موضحا أهمية الإسراع في إنهاء المخططات التفصيلية و الإستراتيجية لباقي المدن.

وشدد المحافظ علي ضرورة الالتزام بالقانون، وتنفيذه لتكون جميع الرخص مطابقة لخطوط التنظيم الرسمية للمحافظة.

ومن جانبه قال المهندس أسامة طه أنه تم مناقشة الرؤية المستقبلية لمدينة ديرمواس في إطار إعداد المخطط الإستراتيجي لها ، وكذلك مناقشة الأعمال التي سيجري اعتمادها في الفترة القادمة والتي تشمل المخططات التفصيلية لمدن مغاغة وبني مزار وأبو قرقاص.

وقال المهندس ريمون رضا أنه تمت مراعاة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين ، والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة ، حتي ينعموا بحياة كريمة ومنظمة ، ومنسقه خاليه من التكدسات والعشوائيات ،مؤكداً أن المحافظ يولي اهتماماً خاصاً بالمخططات التفصيلية والإستراتيجية ومتابعة خطوات إجراءات اعتمادها خطوة بخطوة وذلك للتسهيل علي المواطنين.

وتم الانتهاء حتي الآن من المخطط التفصيلي لكل من المنيا وسمالوط وملوي، كما تم الانتهاء من المخطط الإستراتيجي لجميع المدن باستثناء مطاي وديرمواس ، وجاري حاليا مناقشة المخطط الإستراتيجي لديرمواس.

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