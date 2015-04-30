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إصابة شخص بجرج نافذ بالبطن أثناء فضه مشاجرة بالأسلحة فى المنوفية

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إصابة شخص بجرج نافذ بالبطن أثناء فضه مشاجرة بالأسلحة فى المنوفية إصابة شخص بجرج نافذ بالبطن أثناء فضه مشاجرة بالأسلحة فى المنوفية
أصيب شخص بقرية فيشا الكبرى التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، بجرح نافذ بالبطن ونزيف حاد، وذلك أثناء تدخله لفض مشاجرة بالأسلحة بين عائلتين بسبب خلافات على الجيرة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد رأفت نصار رئيس مباحث مركز منوف، يفيد بتلقيه إخطارا من مستشفى منوف العام، يفيد بوصول المدعو على السيد الكودى 28 سنة عامل مقيم فيشا الكبرى مصابا بجرح نافذ بالبطن ونزيف حاد بالبطن .

وبالانتقال الفورى وسؤال المصاب اتهم أحمد عبد الرحمن 19 عاما طالب ومقيم بذات الناحية بإحداث ما به من
>إصابات، وذلك أثناء تدخله لفض مشاجرة بالأسلحة بين عائلتين بسبب خلافات على الجيرة، تم تحرير محضر بالواقعة برقم 5685 جنح مركز منوف وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365