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ضبط أغذية مجهولة المصدر بأحد المطاعم الشهيرة بالإسكندرية

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ضبط أغذية مجهولة المصدر بأحد المطاعم الشهيرة بالإسكندرية ضبط أغذية مجهولة المصدر بأحد المطاعم الشهيرة بالإسكندرية
نجحت مباحث تموين الإسكندرية برئاسة العميد محمد مهنا، من ضبط مطعم مشهور يقوم باستخدام أغذية منتهية الصلاحية.

وردت معلومات لضباط إدارة شرطة والتجارة الداخلية، تفيد قيام أحمد ع ع 40 سنة المدير المسئول عن مطعم المدهش بدائرة قسم أول المنتزه بحيازته أغذية مجهولة المصدر، وبدون ثمة بيانات تجارية بقصد استخدامها فى تصنيع المأكولات بالمطعم .

تم استهداف المطعم وضبط عدد 100 كجم من السلع الغذائية "كبدة – كاتشب – طحينة - عدد 88 طبق كفتة - جبن شيدر – شيش طاووك – جمبرى – سُبيط" وعدد 100 كجم مخلل، جميعها بدون ثمة بيانات تجارية ومجهولة المصدر، وبها تغيرات فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى .

كما تم ضبط محمد ع ا 48 سنة بائع مواد غذائية بدائرة قسم باب شرقى لحيازته وعرضه للبيع " 2760 " قطعة جبن مطبوخ ماركة روتانا منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

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مصر 365

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