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معاينة نيابة الشرقية تكشف تمزق أجزاء من جسد طفل انفجر فيه جسم غريب

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معاينة نيابة الشرقية تكشف تمزق أجزاء من جسد طفل انفجر فيه جسم غريب معاينة نيابة الشرقية تكشف تمزق أجزاء من جسد طفل انفجر فيه جسم غريب
كشفت تحقيقات نيابة ديرب نجم بالشرقية، برئاسة إبراهيم سرى مدير النيابة، وبإشراف المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، خلال معاينة جثمان الطفل "إسلام ل ع"، 5 سنوات، والذى لقى مصرعه إثر انفجار جسم غريب فيه، تمزق جسد الطفل وتطاير زراعة وأجزاء من بطنه.

وكان اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من العميد عاطف مهران، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد تلقيه بلاغاً من الأهإلى بسماع دوى انفجار بناحية كفر الباشا مركز ديرب نجم.

وتبين من التحريات الأولية التى باشرها الرائد عصام عتيق رئيس مباحث مركز شرطة ديرب نجم، أنه أثناء قيام الطفل "إسلام .ل .ع " 5 سنوات، باللهو أسفل شجرة أمام منزله، انفجرت فيه مادة مثل البارود أودت بحياته فى الحال.

وبسؤال أسرته أفاد والده أن الطفل كان يلعب أمام المنزل وبيده حجر "يدق بيه" وسرعان ما وقع دوى انفجار وتوفى الطفل فى الحال.

وأفاد جيران أسرة الطفل أن الشىء الذى كان يلعب بيه الطفل أشبه بالجسم الغريب، ولكن لم يسفر عن حدوث أى تلفيات بالمكان، ولكن الطفل هو الذى تأثر بإصابات بالغة من شدة الانفجار لقربه منه، ولم يعثر على أى أثار للانفجار، ولم تكشف تحقيقات النيابة حتى الآن أن يكون الحادث سياسى أو جنائى.


>- مصرع طفل انفجر فيه جسم غريب أثناء لهوه أمام منزله بديرب نجم بالشرقية

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