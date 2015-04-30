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بعد 5 شهور من افتتاحه.. مبني الركاب الجديد بمطار الغردقة بدون شبكة اتصالات

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بعد 5 شهور من افتتاحه.. مبني الركاب الجديد بمطار الغردقة بدون شبكة اتصالات بعد 5 شهور من افتتاحه.. مبني الركاب الجديد بمطار الغردقة بدون شبكة اتصالات

 

صورة أرشيفية

 

كشف تقرير أمني صادر من احدى الجهات الأمنية بالبحر الأحمر، أن مبني الركاب الجديد بمطار الغردقة الدولي والذي تكلف انشاؤه نحو 3 مليار و300 مليون جنيه خال من أي شبكات اتصالات لأجهزة المحمول، مما  يعيق تشغيل المبني بشكل كامل ويمنع تواصل الاجهزة والهيئات العاملة بالمطار بين المبني القديم والجديد.

وأضاف التقرير أنه رغم مرور نحو 5 أشهر علي افتتاح الرئيس للمبني إلا أنه لا توجد اتصالات للمحمول والاشارة ضعيفة جدا.

وأوصي التقرير بتحرك وزارة الطيران والشركة المصرية للمطارات بمخاطبة شركات المحمول باقامة محطات تقوية للشبكة بالمطار.

كانت شركات السياحة العاملة بالمطار قد رفضت الانتقال للعمل من مبني الركاب القديم الي مبني الركاب الجديد بسبب شكوي السائحين من عدم قدرتهم التواصل مع مندوبي شركات السياحة الحاجزين عليها .

وعقد مسؤولو المطار اجتماعا مع مسؤولي الحركة بالشركات السياحة لبحث نقل نحو 40% من الحركة السياحة الوافدة إلي مبني الركاب الجديد واقناعهم بتسهيل أي صعوبات تواجههم.

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