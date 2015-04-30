8 حيل غير تقليدية لتهدئة ابنك العصبى أهمها "بص فى عينيه بغضب وتجاهله"

ابنك العصبى مشكلة حياتك، وقد تستنفد كل الحيل لتتحكم فى عصبيته، ولكن عليك تجربة بعض الطرق غير التقليدية التى يمكن أن تساعدك على التحكم فى عصبية طفلك، وجعله أكثر هدوءًا.

عصبية الطفل لها الكثير من الأسباب، حسبما تؤكد الدكتورة آمال سعيد، الأخصائية النفسية، والتى ذكرت المشكلات الأسرية وخلل العلاقة بين الأب والأم كسبب من الأسباب، كذا تدليل الطفل الزائد، أو الاستجابة لنوبات عصبيته، أو إهماله نفسيا وعاطفيا وغيرها من الأسباب الكثيرة.

طرق غير تقليدية لتهدئة عصبية الطفل

>أما عن الأفكار والحلول غير التقليدية التى تقدمها الأخصائية النفسية للأبوين فهى كالتالى:

>- ابنك يلفت انتباهك بعصبيته، فلا تجعله يصل إلى هذه المرحلة التى يعانى فيها من الحرمان العاطفى.

>- وجه له جملة واحدة وفى هدوء تام، "أنا هادئ وأريد المناقشة عندما تهدأ تحدث إلىَّ" ثم تجاهله تماما حتى يهدأ ولا ترضخ لعصبيته، واعتبره غير موجود.

>- انظر فى عينيه عند مروره بنوبات عصبية ولا تظهر سوى ملامح الغضب على وجهك، ثم وجه عينيك فى اتجاه آخر ولا تنظر إليه مرة أخرى حتى يهدأ.

>- اجعله يستشعر أن حيلة العصبية لن تؤتى بثمارها كما يريد، لذا لا تتعامل معه أو تحاول تهدئته وقت العصبية مهما حدث.

>- عندما يهدأ ويوجه لك الكلام، لا تغضب أو تصر على عنادك، بل ابدأ الحديث بشكل سلسل وعادى وكأن شيئا لم يكن.

>- اهدأ ولا تتعامل بعصبيه أنت وزوجك فى المنزل وأمام الأطفال.

>- لا تجعل عصبية الطفل تجعلك تنجرف إلى تعنيفه أو ضربه، فهى تؤتى بنتائج عكسية.

>- بعد الهدوء التام وفى اليوم التالى على سبيل المثال، تحدث مع طفلك بصرامة وهدوء، بأنك لن تقبل عصبيته مرة أخرى ولن تتعامل معه إطلاقا فى حال عصبيته.