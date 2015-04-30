المسكنات والتدخين والمشروبات الغازية تصيبك بارتجاع المرىء..اعرف مضاعفاته

علاقة التهاب الحلق بارتجاع المرىء

أسباب ارتجاع المرىء

ارتجاع المرىء أحد أمراض الجهاز الهضمى التى تساهم فى تعرض الشخص للإصابة ببعض الأمراض مثل أمراض الأنف والأذن والحنجرة والحلق.>قال الدكتور يحيى محمد النجار، أخصائى أمراض الأنف والأذن، إن كثيرًا من الأشخاص يجهلون أن ارتجاع المرىء من الممكن أن يساهم فى تعرضهم للإصابة بأمراض عديدة خاصة بالأنف والأذن نتيجة ارتفاع أحماض المعدة "حمض الكلور" إلى أعلى مما يسبب كى للمرىء والحلق والفم والبلعوم وأحيانًا تصل إلى الجيوب الأنفية والأذن فى حالات متقدمة.>ويتابع د. يحيى قائلا: إصابة الاشخاص بارتجاع المرىء عادة يحدث نتيجة ممارسة بعض العادات الخاطئة وأهمها:

1) التدخين.

>2) الإكثار من تناول القهوة والمشروبات الغازية.

>3) تناول الأطعمة الدسمة مثل المقليات والمسبكات والمخلات الحار والحريفة.

>4) الإفراط فى تناول المسكنات ومضادات الالتهابات.

>5) الضغوط النفسية والشد العصبى المستمر.

أهم أعراض الإصابة بارتجاع المرىء:

>وأشار د. يحيى إلى أن هناك بعض العلامات الذى تعطى مؤشرًا لإصابة الأشخاص بارتجاع المرىء وأهمها:

1) حرقان بالصدر.

>2) الألم بالمعدة.

>3) جفاف الفم المستمر خصوصا عقب الاستيقاظ من النوم.

>4) الشرقان المتكرر أثناء تناول الطعام أحيانا بدون تناول الطعام.

>5) الصداع المتكرر والألم بالرقبة.

>6) تغيرات وخشونة بالصوت.

>6) الرشح المستمر.

>6) ضيق بالتنفس.

>7) طنين الأذن.

لذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المرىء ضرورة الذهاب للطبيب المختص لوصف بعض الأدوية التى تقلل من حمض المعدة وكذلك ضرورة الابتعاد عن تناول المسكنات إلا تحت الإشراف الطبى.