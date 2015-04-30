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مصدر بجامعة القاهرة: منح حاكم الشارقة الدكتوراه الفخرية 16 مايو

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مصدر بجامعة القاهرة: منح حاكم الشارقة الدكتوراه الفخرية 16 مايو مصدر بجامعة القاهرة: منح حاكم الشارقة الدكتوراه الفخرية 16 مايو
أكد مصدر مسئول بجامعة القاهرة، أن آخر موعد تم تحديده لمنح الدكتوراه الفخرية للشيخ سلطان القاسمى، حاكم ولاية الشارقة بدولة الإمارات العربية الشقيقة يوم 16 مايو المقبل، وذلك بناء على طلبه.

وأضاف المصدر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الجامعة مستعدة كلية لإقامة حفل تسليم الدكتوراه الفخرية للشيخ سلطان القاسمى، وذلك بعد قرار مجلس الجامعة بمنحه هذه الشهادة الفخرية لما قدمه من خدمات كثيرة للجامعة وكلياتها.

والجدير بالذكر أن الشيخ سلطان القاسمى قدم العديد من الخدمات لجامعة القاهرة، باعتباره أحد خريجيها، حيث إنه أنشأ مكتبة كلية الزراعة التى تعد صرحا كبيرا يضم العديد من الكتب النادرة، وكذلك دعم كلية الهندسة لترميم المبنى المتضرر إبان فض اعتصام النهضة.


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