وزير البيئة: انتشال 40% من صندل الفوسفات الغارق بقنا

قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، إنه تم انتشال 40% من صندل الفوسفات الغارق بنهر النيل بقنا إثر اصطدامه بكوبرى دندرة العلوى حتى الآن، حيث تم استخدام أسلاك فى رفعه وتجزئته إلى عدة أجزاء نظراً لصعوبة انتشاله دفعة واحدة نتيجة التراكمات الطينية حول الصندل.

وأكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة فى تصريحات خاصة، أنه تستمر عملية أخذ العينات من المياه حتى الآن، وقد بلغ عددها اليوم 40 عينة عن طريق معامل وزارة الموارد المائية والرى، وكذلك تم أخد عدد 16 عينة عن طريق الشركة القابضة لمياه الشرب وبذلك يبلغ عدد العينات التى تم سحبها منذ وقوع الحادث 435 عينة، جاءت كلها مطابقة للمواصفات والمعايير الفنية والقياسية.

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