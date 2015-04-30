حرمان يوفنتوس من جمهوره في مباراة حسم اللقب أمام سامبدوريا

قررت السلطات الإيطالية منع جمهور يوفنتوس من السفر لمدينة جنوى لحضور مباراة فريقها أمام سامبدوريا والتي قد يتوج فيها الفريق باللقب بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الدربي بينها وبين جمهور تورينو.

وسيحل يوفنتوس ضيفا على سامبدوريا يوم السبت في الجولة رقم 34 من مسابقة الدوري الإيطالي ويحتاج لنقطة فقط من هذه المباراة من أجل التتويج رسميا باللقب للمرة الرابعة على التوالي.

وعلى خلفية ما حدث في مباراة الدربي بين جماهير يوفنتوس وتورينو قرر السلطات أيضا حرمان جماهير الأخير من حضور لقاء إمبولي المقبل باستثناء حاملي البطاقات الموسمية.

وكانت جماهير تورينو قد هاجمت حافلة فريق يوفنتوس قبل بدء مباراة الدربي وشهد اللقاء تراشق متبادل بين الجمهورين ما بين ألعاب نارية وقنابل ورقية تسببت في إصابة 10 أفراد من جمهور تورينو.