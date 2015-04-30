أخبار عاجلة

الأخبار - إحتجاجات ضد قرار الخصم من رواتب موظفي السلطة فى غزة -
الأخبار - سكان الجانب الغربي من الموصل يعانون من نقص شديد فى المياه الصالحة للشرب -
الأخبار - القوات العراقية تسيطر على 90% من الجانب الغربي بالموصل -
شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020 -
المؤبد للمتهمين بقتل زعيم مافيا تجارة الأعضاء بسيناء -
أيمن أبو العلا: زيارة السيسي لأمريكا من أنجح الزيارات الخارجية -
طلب إحاطة لإدارج 30 ألف عامل بالتربية والتعليم بالموازنة العامة -
وزير الكهرباء: حولنا عجز بـ 3 الاف ميجاوات لفائض -
الدولار يسجل 18 جنيهًا في التعاملات الصباحية -
كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

حرمان يوفنتوس من جمهوره في مباراة حسم اللقب أمام سامبدوريا

Google+ Print
حرمان يوفنتوس من جمهوره في مباراة حسم اللقب أمام سامبدوريا حرمان يوفنتوس من جمهوره في مباراة حسم اللقب أمام سامبدوريا

قررت السلطات الإيطالية منع جمهور يوفنتوس من السفر لمدينة جنوى لحضور مباراة فريقها أمام سامبدوريا والتي قد يتوج فيها الفريق باللقب بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الدربي بينها وبين جمهور تورينو.

وسيحل يوفنتوس ضيفا على سامبدوريا يوم السبت في الجولة رقم 34 من مسابقة الدوري الإيطالي ويحتاج لنقطة فقط من هذه المباراة من أجل التتويج رسميا باللقب للمرة الرابعة على التوالي.

وعلى خلفية ما حدث في مباراة الدربي بين جماهير يوفنتوس وتورينو قرر السلطات أيضا حرمان جماهير الأخير من حضور لقاء إمبولي المقبل باستثناء حاملي البطاقات الموسمية.

وكانت جماهير تورينو قد هاجمت حافلة فريق يوفنتوس قبل بدء مباراة الدربي وشهد اللقاء تراشق متبادل بين الجمهورين ما بين ألعاب نارية وقنابل ورقية تسببت في إصابة 10 أفراد من جمهور تورينو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع