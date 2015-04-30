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62 معلمة علم نفس يطالبن بتسكينهن فى محافظة دمياط ضمن مسابقة 30 ألف معلم

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62 معلمة علم نفس يطالبن بتسكينهن فى محافظة دمياط ضمن مسابقة 30 ألف معلم 62 معلمة علم نفس يطالبن بتسكينهن فى محافظة دمياط ضمن مسابقة 30 ألف معلم
تقدمت 62 من خريجات كلية التربية تخصص علم نفس والمشاركات فى مسابقة30 ألف معلم، بمذكرة إلى الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط لتوجيهها إلى الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم، مطالبات بتسكينهن فى محافظة دمياط لسد العجز بالمحافظة بعد أن تم تسكينهم فى محافظات قربية من دمياط لسد العجز بها.

وتضمنت المذكرة أننا فوجئنا بعد تسكيننا فى محافظتنا دمياط، بالرغم من وجود عجز يقدر 1088 أخصائى نفسى على مستوى مدارس دمياط، وذلك لأن موظفى ومسئولى مديرية التربية والتعليم بدمياط تقاعسوا عن أداء عملهم، ولم يبلغوا الوزارة بوجود عجز كى يوضع فى اعتبارات الوزارة أثناء إعلان نتيجة 30 ألف معلم، وذلك مما يعد إهدارنا لحقوقنا فى الحصول على وظيفة داخل المحافظة خاصة وأن أغلبنا فتيات .

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