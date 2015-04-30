الأوامر الملكية نقلة تاريخية في عهد المملكة

نوه عدد من المواطنين والمواطنات بمكة المكرمة بأن الأوامر الملكية التي اصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله – مؤكدين بأنها تنم عن رؤية خادم الحرمين الشريفين الاستشرافية والحكيمة في التنظيم القيادي والاداري وتترجم تلاحم ومدى حب القيادة وشعبها.

قرارات تطويرية

واكد المواطن ضيف الله الذبياني أن قرارات خادم الحرمين الشريفين حاسمة وتصب في صالح الوطن والمواطنين وأن قرارات خادم الحرمين الشريفين ستعطي بإذن الله الأداء الحكومي مزيداً من الكفاءة، وتحقق متطلبات الجودة في أداء المفاصل الرئيسة لهذه الدولة الراسخة ومؤسساتها المهمة فيما يتناسب وطبيعة التطورات الداخلية والخارجية للمملكة.

وقال الذبياني لقد تجلّت حكمة خادم الحرمين - أيده الله - باختيار رجال الدولة وقياداتها الذين حققوا النجاح والتميز فيما أنيط بهم من مهام، وكانت لهم البصمة في إدارة المؤسسات المهمة على خارطة قطاعات الدولة.

نقلة تاريخية

وقال المواطنه امجاد الدوسري بأن قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- نقلة تاريخية في عهد المملكة ولاشك انها حاسمة وتصب في صالح الوطن والمواطنين وقرارات اصلاح وتطوير وهذا يدل على حرص خادم الحرمين الشريفين على وطنه ومواطنيه وتقديم افضل الخدمات لهم من التعليمية والصحية والاقتصادية والاجتماعية داعية الله ان يحفظ حكومة خادم الحرمين الشريفين وان يديم نعمة الامن والاستقرار على المملكة وشعبها.

اهمية المواطن

وأضافت: وها هو يتسم حفظه الله بالرقي في التعامل وانسجاماً في العلاقات المتميزة أن يبهج – أيده الله - خواطر أبناء هذا الشعب الذي قدر قيادته وكن لها كل معاني الانتماء والوطنية المخلصة فجاء إصدار منظومة هذه الأوامر الملكية التي تحمل في مضامينها كل ما من شأنه الرقي لمستوى العناية بالمواطن والرقي بمسيرة التنمية .

واوضح المواطن حجب العصيمي بان القرارت التي اصدارها خادم الحرمين الشرفين – حفظه الله – هي قرارات تاريخية تؤكد النهج السليم والقويم لقادة مملكتنافي البداية مشيرا إن القرارات ارتبطت ارتباطا وثيقا بكل ما يهم ويرتبط بالمواطن في دينه ودنياه على المدى البعيد؛ حيث جاءت القرارات تصب في مصلحة الوطن والمواطن وتؤكد أن المواطن هو الأهم والمهم في أجندة الحكومة.

ودعا العصيمي بان يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- من كل مكروه وان يديم على هذا الوطن الغالي نعمة الامن والامان.

استبشار وفرح

وقالت المواطنة اشواق الطويرقي لقد استبشر المواطنون جميعاً بحزمة القرارات الملكية الشاملة التي تأتي تمشيا مع تطلعات المواطنين في كافة أرجاء البلاد، ولا شك أن جزالة العطاء وسرعة الإصلاح والبناء والتنمية التي تعيشها المملكة وشعبها سواءً في السنوات القليلة الماضية لا تحدث في أي مجتمع في العالم بهذا الكم والشمول ،ولابد أن نرفع أكف الضراعة للمولى إذ هيأ للوطن قيادة حكيمه ومحبه لشعبها. وأضافت أن مشاعر الفرحة والامتنان غمرت أرجاء الوطن الكبير بمناسبة صدور الأوامر الملكية التي مست مختلف شرائح المجتمع وأكدت حرصه -حفظه الله - على توفير المزيد من الراحة والرفاهية لأبناء الوطن. وستؤدي إلى حدوث طفرة اقتصادية هائلة تشمل القطاعات كافة.

تلبية احتياجات المواطنين

وأكد الاعلامي حامد القرشي أن الأوامر الملكية الكريمة التي اصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله تأتي تلبية لحاجات المواطنين في سبيل دعم رفاهية المواطن وتصب في مصلحة الوطن الغالي مشيرا بان اختيار عدد من الامراء والمعالي في مناصب جديدة لهو وضع الرجل المناسب في المكان المناسب

ورفع القرشي الشكر لله عز وجل على ما مَنَّ به على هذه البلاد من قيادة حكيمة تتلمَّس حاجات المواطنين.

خدمة الوطن العزيز

وقالت المواطنه زكية بارباع أسعدتنا الاوامر الملكية كونها تهدف لخدمة وطننا العزيز وماتضمنته من قرارات وأجدها مناسبة ان انقل احر التهاني والاماني والتبريكات لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين ولكافة من تم اختيارهم من اصحاب السمو الملكي واصحاب المعالي وفق الجميع لخدمة وطننا العزيز.

ودعت بارباع بان يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – وان يديم على بلدنا الغالي العز والامن والامان وان يحفظ شعبها من كل مكروه.

تجسيد للعمل المؤسسي

وقالت المواطنة فوزية الزهراني بان القرارات الملكية التي صدرت قرارات مصيرية وحاسمة في تاريخ الوطن الغالي. وأضافت الزهراني بانه لاشك ان في هذه القرارات الرائعة تجسيد للعمل المؤسسي بأعلى صورة وستنهض بكل ما يخدم ابناء الوطن ولا شك أن الفرحة غامرة والبهجة كبيرة بهذه القرارات السامية الكريمة.