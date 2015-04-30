«صحة القصيم»: تشغيل مستشفى القوارة قريباً

ينتظر أهالي القوارة افتتاح المستشفى الذي تم إنهاء إجراءات ترسيته في عام 1428ه ولازال معطلاً رغم وجود عدد من كوادر المستشفى تم توزيعها في مستشفيات المنطقة. وأوضح الأهالي أن معاناتهم تبدأ في إغلاق مركز الرعاية الصحية في الساعة الرابعة عصراً لتتوقف الرعاية الصحية في المنطقة في هذا الوقت، وعلى المرضى الانتظار إلى صباح الغد أو التوجه إلى المحافظات المجاورة.

"الرياض" نقلت هذه المعاناة إلى مديرية الشؤون الصحية بالقصيم، حيث أشار محمد الدباسي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الصحي والناطق الإعلامي بصحة القصيم إلى أن "المستشفى جاهز للتشغيل في الفترة القليلة المقبلة".

وحول أسباب التأخير في التشغيل أفاد الدباسي بأنه كان "انتظاراً لدعم المنطقة بالقوى العاملة بمختلف التخصصات الطبية".