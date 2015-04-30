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اليوم.."تمريض بنى سويف"تعقد مؤتمرها الخامس حول أمان المريض وجودة الرعاية

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اليوم.."تمريض بنى سويف"تعقد مؤتمرها الخامس حول أمان المريض وجودة الرعاية اليوم.."تمريض بنى سويف"تعقد مؤتمرها الخامس حول أمان المريض وجودة الرعاية
تنظم كلية التمريض جامعة بنى سويف اليوم الخميس مؤتمرها السنوى الخامس بعنوان (أمان المريض وجودة الرعاية( فى حضور الدكتور أمين لطفى رئيس الجامعة ونوابه وعدد من الباحثين وطلاب الكلية.

من ناحيته أشار الدكتور محمد حسين معبد، عميد الكلية، والمشرف على المؤتمر، إلى أن المؤتمر سوف يعقد بقاعة مؤتمرات الجامعة بكورنيش النيل بمدينة بنى سويف، ويناقش العديد من المحاور أهمها سلامة المريض، والمهارات التقنية لضمان جودة الرعاية الصحية وتحسين نتاج رعاية المرضى، وكذلك استخدام أساليب تكنولوجيا المعلومات فى الخدمات الصحية وأدوات تحسين الجودة للحد من أخطاء الرعاية الطبية.

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