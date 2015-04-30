كيري: الأمير سعود الفيصل أكثر وزراء الخارجية حكمة في العالم

وصف وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ، الأمير سعود الفيصل بانه أكثر وزراء الخارجية حكمة على مستوى العالم ، مشيرا إلى أنه أقدم وزير للخارجية على وجه الأرض ، حيث عمل مع 12 وزيرا أمريكيا سابقا جميعهم يكنون له كل إجلال وتقدير.

وأضاف كيري في بيان أصدرته الخارجية الأمريكية الليلة الماضية ، أن الأمير سعود الفيصل ساهم في توجيه المملكة العربية السعودية في عالم اتسم بالتعقيد الشديد ، مشيرا إلى أنه سيواصل سعيه للحصول على مشورته .. معربا عن تقديره للصداقة التي تربط بينهما.

ومن ناحية أخري ، أوضح كيري أنه يتطلع إلى العمل مع السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير الذي سيخلف الأمير سعود كوزير للخارجية.

وقال كيري إن اختيار الجبير الذي يعتبر دبلوماسيا ماهرا ومتحدثا موثوق به لهذا المنصب يؤكد مجددا العلاقة القوية والتاريخية التي تربط بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية في هذا الوقت الخطير.

وكان كيري قد اجتمع في وقت سابق امس الأربعاء مع الجبير بمقر الخارجية الأمريكية ، حيث ناقشا العديد من القضايا الإقليمية.

أ ش أ