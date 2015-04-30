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كيري يبحث مع مسئولة الاتحاد الاوروبي التطورات في ليبيا واليمن

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كيري يبحث مع مسئولة الاتحاد الاوروبي التطورات في ليبيا واليمن كيري يبحث مع مسئولة الاتحاد الاوروبي التطورات في ليبيا واليمن

كيري

اجتمع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مع فيديريكا موغريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ، حيث بحثا عددا من القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط من بينها الوضع الراهن في ليبيا واليمن.

وأكد كيري في تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع ، أهمية التعاون بين الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي بشأن آخرتطورات المستجدات التي تشهدها ليبيا ، مشيرا إلى أن الجهود الدبلوماسية بشأن القضية الليبية أصبحت الآن على المحك.

وأعرب كيري عن تقديره للجهود التي تبذلها موغريني لدعم المحاولات الرامية لعقد مؤتمر برعاية الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى الاتفاق الخاص بتشكيل حكومة ليبية تستطيع توفير الاستقرار الذي يستحقه الشعب الليبي والذي تحتاج المنطقة إليه حاليا أيضا.

كما شدد كيري على أهمية التنسيق بين الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ودول أخري من أجل جلوس كافة الأطراف اليمنية إلى طاولة المفاوضات والإسراع نحو إجراء الحوار من أجل التوصل إلى تسوية سياسية بشأن الأزمة الراهنة.
> أ ش أ

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