مساعدة كندية للأردن لمواجهة تدفق اللاجئين السوريين

أعلن رئيس الحكومة الكندية ستيفن هاربر الاربعاء ان كندا ستقدم مساعدة بقيمة 122,8 مليون دولار كندى 92 مليون يورو للأردن كى يتمكن من مواجهة التدفق الكثيف للاجئين السوريين وتعزيز امنه.

يشار الى ان كندا والاردن يشاركان فى التحالف العسكرى بقيادة الولايات المتحدة الذى يشن ضربات جوية على مواقع لتنظيم الدولة الاسلامية فى العراق وسوريا.

وفى زيارة الى اوتاوا، اشار العاهل الاردنى الملك عبد الله الثانى الى ان بلاده استقبلت حوالى 1,5 مليون لاجئ ونازح سورى منذ بدء النزاع فى سوريا عام 2011 اى ما بين 20 الى 25% من عدد السكان الاردنيين.

وقال العاهل الاردنى خلال غداء رسمى فى اوتاوا "لن اتوقف عن تخويف الاميركيين بان اقول لهم بان الامر يشبه حالة اجتياز 65 مليون كندى حدودهم منذ عامين".