وزير التعليم العالى يشارك فى فعاليات المؤتمر الاقتصادى الأول لجامعة الزقازيق

يشارك السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى، فى فعاليات المؤتمر الاقتصادى الأول تحت عنوان "آفاق التعاون الاقتصادى المصرى الخليجى بين الواقع والمأمول فى ضوء مخرجات مؤتمر دعم الاقتصاد المصرى"، والذى تنظمه جامعة الزقازيق بالاشتراك مع أكاديمية العبور، ويستمر حتى 2 مايو المقبل بشرم الشيخ.

وكان المؤتمر قد انطلق أمس، بحضور الدكتور أشرف الشيحى، رئيس الجامعة، والإشراف العام للدكتور عبدالحكيم نور الدين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عبدالبارى، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومقررا المؤتمر الدكتور عبدالله الدهشان، رئيس مجلس إدارة أكاديمية العبور، والدكتور عبدالحكيم الطحاوى، عميد معهد الدراسات الأسيوية، ومنسقا المؤتمر الدكتور محمد الشوادفى الغمرى عميد كلية التجارة، والدكتور أحمد مشهور عميد كلية الزراعة.

كما يشارك فى المؤتمر نخبة من العاملين فى مجال التنمية الاجتماعية منهم ممثل مجلس الأمة الأمريكى والدكتور محمود أبو العيون محافظ البنك المركزى، والدكتور سلطان أبو على وزير المالية الأسبق، والدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق والدكتور محمد حجازى أستاذ الاقتصاد ومستشار هيئة التنمية السياحية.

وتدور مناقشات المؤتمر حول أربعة محاور أولها: العمق الاستراتيجى المتبادل بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجى تاريخيا وسياسيا، وثانيها: الملامح الاقتصادية للتجارب التنموية المصرية الخليجية، وثالثها: رؤية استراتيجية مستقبلية للتعاون الاقتصادى المصرى الخليجى، أما المحور الرابع: فيدور حول التكامل الاقتصادى المصرى الخليجى.

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