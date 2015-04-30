وزيرة القوى العاملة والهجرة تزور عمال محور قناة السويس 7 مايو

يستقبل محافظ الإسماعيلية اللواء ياسين طاهر الخميس المقبل 7 مايو الدكتورة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، التى تقوم بزيارة إلى الإسماعيلية برفقة القافلة رقم 9 للعاملين بمحور قناة السويس، وتضم القافلة احتياجات العاملين فى المشروع.

جاء ذلك خلال بيان صادر عن محافظة الإسماعيلية، وأشار البيان إلى أن القافلة عبارة عن 15 سيارة نقل تحمل 12 طن مواد غذائية و2000 أفارول و2000 خوذة (واقى رأس) وألفين شوز سيفتى و1000 كوفرتة و500 شنطة عدة نجار وسباك وكهربائى وحداد ونقاش ولحام، بالإضافة إلى 1000 علم لمصر و1000 تى شرت.

كما تقوم الوزارة بتقديم مبلغ 200 ألف جنيه منحة عيد العمال للعاملين بمحور قناة السويس وسوف تستكمل وزيرة القوى العاملة والهجرة زيارتها للإسماعيلية بافتتاح مكتب عمل القصاصين الجديد.