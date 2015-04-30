أخبار عاجلة

الأخبار - إحتجاجات ضد قرار الخصم من رواتب موظفي السلطة فى غزة -
الأخبار - سكان الجانب الغربي من الموصل يعانون من نقص شديد فى المياه الصالحة للشرب -
الأخبار - القوات العراقية تسيطر على 90% من الجانب الغربي بالموصل -
شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020 -
المؤبد للمتهمين بقتل زعيم مافيا تجارة الأعضاء بسيناء -
أيمن أبو العلا: زيارة السيسي لأمريكا من أنجح الزيارات الخارجية -
طلب إحاطة لإدارج 30 ألف عامل بالتربية والتعليم بالموازنة العامة -
وزير الكهرباء: حولنا عجز بـ 3 الاف ميجاوات لفائض -
الدولار يسجل 18 جنيهًا في التعاملات الصباحية -
كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

اجتماع لشباب الأحزاب المدنية بسوهاج لمناقشة حل مشاكل المواطنين

Google+ Print
اجتماع لشباب الأحزاب المدنية بسوهاج لمناقشة حل مشاكل المواطنين اجتماع لشباب الأحزاب المدنية بسوهاج لمناقشة حل مشاكل المواطنين
عقدت لجنة شباب الأحزاب المدنية بسوهاج اجتماعا بمقر حزب الحركة الوطنية برئاسة أحمد العنانى منسق عام لجنة الشباب، وبحضور أحزاب المصريين الأحرار والحركة الوطنية والمؤتمر وحزب بلدى وفرسان مصر والوفد والشعب الجمهورى وحماة الوطن.

وتناول الاجتماع توزيع ملفات على عدد من اللجان وعرض مشاكل المواطنين على المسئولين وحلها، وأكد محمد السمنجى من حزب فرسان مصر ومحمود عليوة أمين شباب الحركة الوطنية على ضرورة التواجد بين المواطنين لحل مشاكلهم، فيما قالت إيرينى رشاد من حزب المصريين الأحرار أنه يجب التركيز على ملف الادارة المحلية بالمحافظة.

وفى نهاية الاجتماع أكد أحمد العنانى منسق عام لجنة شباب الأحزاب المدنية على ضرورة عقد اجتماعات مستمرة بينهم، مشيرا إلى أنه يتواصل مع اللجنة الاقتصادية بحزب المصريين الأحرار للمساهمة والمشاركة فى الاستثمار والتواجد فى المؤتمر الاقتصادى الشهر القادم وسرعة تجهيز ملفات لشباب الاحزاب تكون معدة لعرضها فى المؤتمر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي

كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي

مصر تتقدم والبرازيل تعود للصدارة في التصنيف العالمي للفيفا

مصر تتقدم والبرازيل تعود للصدارة في التصنيف العالمي للفيفا

الأخبار - عمدة نيويورك السابق : الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب لا تقف عند داعش والقاعدة فقط

الأخبار - عمدة نيويورك السابق : الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب لا تقف عند داعش والقاعدة فقط

مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة

مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة