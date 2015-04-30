اجتماع لشباب الأحزاب المدنية بسوهاج لمناقشة حل مشاكل المواطنين

عقدت لجنة شباب الأحزاب المدنية بسوهاج اجتماعا بمقر حزب الحركة الوطنية برئاسة أحمد العنانى منسق عام لجنة الشباب، وبحضور أحزاب المصريين الأحرار والحركة الوطنية والمؤتمر وحزب مصر بلدى وفرسان مصر والوفد والشعب الجمهورى وحماة الوطن.

وتناول الاجتماع توزيع ملفات على عدد من اللجان وعرض مشاكل المواطنين على المسئولين وحلها، وأكد محمد السمنجى من حزب فرسان مصر ومحمود عليوة أمين شباب الحركة الوطنية على ضرورة التواجد بين المواطنين لحل مشاكلهم، فيما قالت إيرينى رشاد من حزب المصريين الأحرار أنه يجب التركيز على ملف الادارة المحلية بالمحافظة.

وفى نهاية الاجتماع أكد أحمد العنانى منسق عام لجنة شباب الأحزاب المدنية على ضرورة عقد اجتماعات مستمرة بينهم، مشيرا إلى أنه يتواصل مع اللجنة الاقتصادية بحزب المصريين الأحرار للمساهمة والمشاركة فى الاستثمار والتواجد فى المؤتمر الاقتصادى الشهر القادم وسرعة تجهيز ملفات لشباب الاحزاب تكون معدة لعرضها فى المؤتمر.